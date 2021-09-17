Tarım ve Orman Bakanlığı 6 Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü Isparta İli Korunan Alanları Ahşap Bilgilendirme Tabelaları yapımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 23. 09. 2021 Perşembe günü saat: 10. 00'da açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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