Isparta İçin Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4.Bölge Müdürlüğü tarafından Isparta ve çevresi için bu geceden itibaren zirai don uyarısı yapıldı.

Bugün gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen, yer yer hafif ve orta şiddette olacağı tahmin edilen zirai don olayı ile ilgili vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 20 Nisan 2018 Cuma gecesi ile 21 Nisan 2018 Cumartesi sabah saatleri arasında, Isparta çevrelerinde yer yer hafif ve orta şiddette don riski olduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ISPARTA