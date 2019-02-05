Isparta İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Isparta İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Isparta için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Isparta İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Isparta için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Isparta'da bugün akşam saatlerinden itibaren, yarın öğle saatlerine kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli ve kısa süreli rüzgarın saatte 90 kilometre hıza ulaşabileceği kaydedildi.

Meteoroloji yaşanacak olan olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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