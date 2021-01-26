Isparta için kuvvetli fırtına uyarısı

Isparta'da kuvvetli fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, pazartesiden itibaren Isparta il genelinde güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde ise tam fırtına beklendiği bildirildi.

Fırtınanın etkisini gece saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen