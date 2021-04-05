Isparta için fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Isparta'da 6 Nisan Salı günü fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Isparta'da 6 Nisan Salı günü fırtına beklendiği bildirildi.

Valilik aracılığıyla yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın (06.04.2021 Sah) öğle saatlerinden itibaren Isparta il genelinde güney yönlerden kuvvetli (39-61 km/saat) yer yer Fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı