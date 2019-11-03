Isparta hurdacılar sitesi'nde yangın büyümeden söndürüldü

03.11.2019 18:27

Hurdacılar Sitesi'nde yangın büyümeden söndürüldü

Isparta'daki Hurdacılar Sitesi'nde atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Hurdacılar Sitesi'nde saat 16.00 sıralarında çok sayıda iş yerinin bulunduğu alanda işe yaramayan malzemelerin atıldığı noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın bölgenin siyah bulutlarla kaplanmasına neden oldu.

Çevredeki esnafın haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye personelinin yoğun çalışmasıyla yangın çevredeki hurda alımı yapan depolara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA