Isparta Halk Eğitim Merkezinde istihdama yönelik kurslar yeniden başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Isparta Halk Eğitim Merkezinde istihdama yönelik kurslar yeniden başladı

Isparta Halk Eğitim Merkezinde istihdama yönelik kurslar yeniden başladı İlk kurs hijyen eğitimi sertifikası için açıldı Isparta Halk Eğitim Merkezi, normalleşme süreci kapsamında istihdama yönelik kurslarına başladı.

09.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:32

Isparta Halk Eğitim Merkezinde istihdama yönelik kurslar yeniden başladı

İlk kurs hijyen eğitimi sertifikası için açıldı

ISPARTA - Isparta Halk Eğitim Merkezi, normalleşme süreci kapsamında istihdama yönelik kurslarına başladı. İlk kurs, hijyen eğitimi sertifikası üzerine açıldı.

Yeni tip korona virüs salgını sonrasında halk eğitim merkezlerinde verilen kurslara ara verilmişti. Normalleşme süreciyle birlikte halk eğitim merkezlerindeki kurslar yeniden açılabiliyor. Bu kapsamda Isparta Halk Eğitim Merkezinde istihdama yönelik kurslar başladı. İlk açılan kurs ise korona virüsle de ilgili olan hijyen eğitimi sertifikası üzerine oldu. Eğitimler, maske ve sosyal mesafe kuralına göre gerçekleştirildi. 8 saat süren eğitimin sonunda kursiyerler sınava girerken, başarılı olanlara hijyen eğitimi sertifikası verilecek.

"Valilik izni ile kurslarımızı planladık"

Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Karadem, Milli Eğitim Bakanlığının 1 Haziran itibariyle istihdama yönelik kursların valilik izinleri ile açılabileceği yönünde bir yazı gönderdiğini belirtti. Bu kapsamda Isparta Valiliği izni ile kursları açmaya başladıklarını kaydeden Karadem, "İlk başta tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacak kişilerin eğitimi, hijyen eğitimi ve İŞKUR'la birlikte açılan meslek edindirme kurslarımızı planladık. Özellikle hijyen eğitimi çok önemli. Bu kursumuz istihdama yönelik bir kurstur. Bu belgeyi alan vatandaşlarımız gıda sektöründe, kafe, lokanta ve turizm sektöründe çalışabilmektedir. Bu belge zorunlu bir belgedir. 20'şer kişilik gruplar halinde bu kurslarımızı başlattık. Kursumuz 8 saat sürüyor ve bir günde tamamlanıyor" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle 14 Mart'ta kapatılan kurslar için de telafi eğitimlerinin yapılacağını belirten Karadem, telafi eğitimlerinin yaz ayları boyunca devam edeceğini söyledi.

Isparta Halk Eğitim Merkezinde istihdama yönelik kurslar yeniden başladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Haber
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Haber
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı Haber
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını...
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Halife Hafter Meral Akşener Mustafa Şentop Musa Farisoğulları
Magazin Gülben Ergen Şeyma Subaşı Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Silah Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Isparta Halk Eğitim Merkezinde istihdama yönelik kurslar yeniden başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 17:18:20. #1.14#
title