Isparta gül hasat sezonuna hazırlanıyor

Isparta'da gül hasat sezonu için geri sayım başlarken, Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde tarım işçilerine konforlu bir ortam hazırlandı.

Isparta'da gül hasat sezonu için geri sayım başlarken, Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde tarım işçilerine konforlu bir ortam hazırlandı.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da gül hasadı sezonu yaklaşıyor. Isparta ekonomisine büyük katkıları olan bu sektörde gül hasadı için önemli sayıda tarım işçisi de Isparta'ya gelerek gül hasadına destek veriyor.

Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen tarım işçilerinin daha nitelikli ve sağlıklı ortamlarda barınmaları için kamu eliyle yapılan çalışmalar ise devam ediyor. Bu kapsamda kentin önemli gül üretim merkezlerinden biri olan Keçiborlu ilçesi Ardıçlı köyünde 1000 tarım işçisinin barındığı konaklama alanına elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı imkanları sağlandı, tuvalet, banyo, çeşme gibi yapılar işçilerin kullanımına sunuldu.

Vali Ömer Seymenoğlu Ardıçlı köyüne giderek yapılan bu çalışmaları yerinde görerek ilgililerden bilgi aldı, emeği geçenlere teşekkür etti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı