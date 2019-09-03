Isparta "Gece Kartalları" bekçiler ile daha güvenli

03.09.2019 16:14

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında gerçekleştirilen 1.Dönem 100 Çarşı ve Mahallesi Bekçisi 2 Mart itibariyle göreve başlarken, ek olarak 20 Bekçi alımı daha yapılacak.



Isparta'da kamu güvenliğinin sağlanmasında genel kolluk birimlerine yardımcı olan, emniyet ve asayişin temininde önemli katkıları olan Bekçiler görev yapmaya başladı. 2018 yılında 1. Dönem olarak Polis Akademisi Başkanlığı'nın açtığı sınavlarda başarılı olan 100 Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Isparta iliNE atanarak, il merkezinde ve ilçelerinde 2 Mart 2019 tarihinden itibaren gece devriyeleriyle hizmete başladı. Kentte, 2019 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları kapsamında, 20 bekçi alımı planlaması yapılarak, verilecek eğitimlerinin ardından Isparta ve ilçelerinde hizmet vermeye başlayacak. - ISPARTA

Kaynak: İHA