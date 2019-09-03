Isparta "Gece Kartalları" bekçiler ile daha güvenli

Isparta "Gece Kartalları" bekçiler ile daha güvenli

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında gerçekleştirilen 1.Dönem 100 Çarşı ve Mahallesi Bekçisi 2 Mart itibariyle göreve başlarken, ek olarak 20 Bekçi alımı daha yapılacak.

03.09.2019 16:14
Isparta

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında gerçekleştirilen 1.Dönem 100 Çarşı ve Mahallesi Bekçisi 2 Mart itibariyle göreve başlarken, ek olarak 20 Bekçi alımı daha yapılacak.


Isparta'da kamu güvenliğinin sağlanmasında genel kolluk birimlerine yardımcı olan, emniyet ve asayişin temininde önemli katkıları olan Bekçiler görev yapmaya başladı. 2018 yılında 1. Dönem olarak Polis Akademisi Başkanlığı'nın açtığı sınavlarda başarılı olan 100 Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Isparta iliNE atanarak, il merkezinde ve ilçelerinde 2 Mart 2019 tarihinden itibaren gece devriyeleriyle hizmete başladı. Kentte, 2019 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları kapsamında, 20 bekçi alımı planlaması yapılarak, verilecek eğitimlerinin ardından Isparta ve ilçelerinde hizmet vermeye başlayacak. - ISPARTA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.