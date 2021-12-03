Isparta esnafından 'indirim' kampanyası

ISPARTA (DHA) - ISPARTA'da, kunduracı esnafı her türlü ürüne gelen zamları protesto etmek amacıyla 21 günlük 'indirim' kampanyası başlattı.

Isparta Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde başlatılan ve 21 gün sürecek indirim kampanyası törenle başladı. Törene Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliği Başkanı Ahmet Tural, meslek odaları başkanları, çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Ardından kurdele kesilerek indirim kampanyası başlatıldı. Esnaf, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm yıl boyunca engelli tüm bireylere özel indirim uygulayacaklarını kaydetti. Ayrıca Emekliler Derneği, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği üyeleri ile Mahkum Yakınları Yardımlaşma Derneği üyelerine de ek özel indirim uygulama kararı alındığı kaydedildi.