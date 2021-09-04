Isparta Emniyetinden Örnek Uygulama
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Isparta Emniyetinden Örnek Uygulama

Isparta Emniyetinden Örnek Uygulama
Habermetre - Haberler | Toplum

Trafik uygulamaları hem sürücülerin hem de yayaların can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Trafik uygulamaları hem sürücülerin hem de yayaların can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bunun yanında toplumsal hayatın her alanında olan engelli bireylerin de trafikte olduğu umulmaması gereken konulardan. Bu kapsamda Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri rutin denetimlerinde örnek bir uygulamaya imza attı. Ekipler trafikte sürücü veya yolcu olarak işitme engelli bireylerin olmasına karşın, yaptıkları denetimlerde işitme engelli tercümandan yardım aldılar.

Isparta-Antalya karayolu Isparta girişinde bulunan Sav Kasabası uygulama noktasında trafik kontrolleri gerçekleştiren ekiplere işitme engelliler tercümanı Ebru Kahraman da eşlik ederek trafik ekiplerinin uyarılarını işaret diliyle yolcu ve sürücülere anlattı.

Otobüs kaptanları zaman zaman işitme engelli yolcu taşıdıklarını söyleyerek daha önce böyle bir uygulamayla karşılaşmadıklarını ve çok memnun olduklarını belirttiler.

Yapılan uygulamaya denk gelen işitme engelli sürücü Mehmet Ali Dönge ise uygulama noktasında işaret dili bilen biri tarafından bilgilendirilmekten çok memnun kaldığını söyleyerek ekiplere teşekkür etti.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden Komiser Yardımcısı Sezgin Sezer de toplumun her kesimine ulaşmak ve farkındalık yaratmak adına böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü denetimleri şehir içi ve şehir dışı yollarda 7/24 devam edecek.

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Kaynak: Habermetre

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