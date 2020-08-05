Isparta Emniyetinden kaçakçılık operasyonları
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Isparta Emniyetinden kaçakçılık operasyonları

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir ayda gerçekleştirilen 17 operasyonda farklı suçlardan 30 şüpheli hakkında işlem yapılırken çok sayıda kaçak malzeme ile tarihi eser yakalandı.

Isparta Emniyetinden kaçakçılık operasyonları
05.08.2020 11:08 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:13

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir ayda gerçekleştirilen 17 operasyonda farklı suçlardan 30 şüpheli hakkında işlem yapılırken çok sayıda kaçak malzeme ile tarihi eser yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlu ile mücadele kapsamında Temmuz ayı içerisinde 17 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma, tefecilik, 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet, vergi kaçakçılığı, 5607 sayılı kanuna muhalefet, zimmet, 6362 sayılı sermaye piyasası kanununa muhalefet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yakalanan şüpheli şahıslardan; 38 adet sikke, 1 adet obje, 1 adet el dedektörü, siyah deriden oluşan 2 adet korumalık, 1 adet kama kılıfı, 1 adet içinde Arapça yazılar bulunan sapsız bıçak, 1 adet Arapça el yazması eski kitap, 20 bin 200 dal boş ve 180 dal içi doldurulmuş makaron, 31 kg kıyılmış tütün ile çeşitli senet, sözleşme ve evraklar ele geçirildi.

Öte yandan haklarında arama kararı bulunan 4 şahıs ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanırken, bunlardan 3'ü adli makamlar tarafından tutuklandı, bir kişi ise serbest bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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