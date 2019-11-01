Isparta Emniyeti, son 2 ayda hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karışan 30 şüpheliyi yakaladı

01.11.2019 16:17

Isparta'da Eylül ve Ekim ayları boyunca yaşanan hırsızlık, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık gibi konularda yaşanan olayların 5'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere, toplam 30 şüphelisi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Kentteki asayiş olaylarında çalınan ve dolandırılan yüklü miktardaki nakit para, ziynet eşyası, ev eşyası ve kişisel malzemeler de ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.



Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Eylül ve Ekim ayları boyunca asayiş konusunda yaşanan dolandırıcılık ve hırsızlık konularında aydınlatılan olaylar ile sonuçları paylaşıldı.



Kentte, 1 Eylül- 28 Ekim 2019 tarihleri arasında meydana gelen 'İkametten hırsızlık', 'Açıktan hırsızlık', 'İletişim yoluyla dolandırıcılık' gibi mala karşı işlenen suçlarla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda mala karşı işlenen suçların şüphelileri olan 25 şahıs ve 5 suça sürüklenen çocuk olmak üzere, toplam 30 şüpheli yakalandı.



Şüpheliler hakkında adli işlem yapılarak adli makamlara sevk eden polis, suça konu 22 adet bilezik, 78 bin 30 TL nakit para, 1 adet cep telefonu, 12 adet televizyon, 2 adet bisiklet, 1 adet motosiklet ve 4 adet oto teybini de ele geçirerek, müştekilere teslim etti.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı bilgilendirmede, "Bu tür konular ile ilgili çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA