ISPARTA EĞİRDİR'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 150 personelin katılımıyla TAMP Isparta tatbikatı gerçekleştirildi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 150 personelin katılımıyla TAMP Isparta tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği ormanlık alanda çıkıp hastaneye sıçrayan yangına müdahale edilirken, hastanede mahsur kalan 6 hasta da itfaiye aracı ve halatla çatıdan iniş yapan görevli tarafından kurtarıldı.

Isparta AFAD İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Afet Müdahale Planı (TAMP Isparta) tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında senaryo gereği Eğirdi ilçesine bağlı Akpınar köyü yol güzergahında piknik ateşi nedeniyle ormanlık alanda çıkıp, Eğirdir Eski Kemik Hastalıkları Hastanesi'ni tehdit ederek büyüyen yangına müdahale edildi. Yaklaşık 150 personelin katıldığı tatbikatta; Orman Bölge Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürme çalışmaları yürütürken, UMKE ve Eğirdir Devlet Hastanesi sağlık ekipleriyle AFAD ekipleri ise hastanede yatarak tedavi görev 6 hastayı tahliye için harekete geçti. İl jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de çevrede güvenlik önlemi aldığı tatbikatta hastalar itfaiye merdiveni ve halatla çatıdan inen AFAD görevlisi tarafından kurtarıldı.

Kaymakam Adem Çelik, 2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından 'Afet Eğitim Yılı' ilan edildiğini hatırlatarak, İnşallah bunların gerçeğini görmeyiz. Ama böyle eğitim faaliyetlerine de muhakkak ihtiyacımız var. Ben bütün arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum ve afetsiz bir yıl diliyorum herkese. Müdahale yerindeydi, zamanlama ve planlama çok yerindeydi. Güzel bir senaryo üzerinde çalışmışlar arkadaşlar, Eğirdir ilçesinde olabileceğine, gerçeğine en yakın bir tatbikattı diye konuştu.

Isparta AFAD Müdürü Ethem Kılıçarslan da Tatbikat ilimiz müdahale kapasitesinin yeterli olacağı birinci seviyede gerçekleşmiştir. Çok başarılı bir tatbikat oldu. İnşallah aslını yaşamayız. Ama bizim hareket halinde olmamız için bunlar çok gerekli. Şu anda tüm ekiplerimiz görevlerini başarıyla tamamlamıştır. Ben katkısı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 150'nin üzerinde arkadaşımız görev yaptı dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı