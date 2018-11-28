Isparta Drift Sonrası Kazaya Ceza

Isparta'da drift atması sonucu maddi hasarlı trafik kazasına neden olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konulup 5 bin 10 lira ceza uygulandı. Araç da 60 gün trafikten men edildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde 25 Kasım günü sabaha karşı meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına ilişkin kamera görüntülerini izleyen polis, kazaya karışan H.Y.'nin kullandığı araçla drift yaptığını belirledi. Kazanın da drift yapılması sonucu meydana geldiğini tespit eden ekipler, aracı 60 gün süreyle trafikten men ederken, H.Y.'nin ehliyetine de 60 gün el koyup, 5 bin 10 lira idari para cezası uyguladı.