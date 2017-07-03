Isparta Demirel'in Anıt Mezarı Için Yeterlilik Ihalesi Yapıldı

Demirel'in anıt mezarı için yeterlilik ihalesi yapıldı



DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel için yapılacak anıt mezar için yeterlilik ihalesi yapıldı. 12 firmanın dosya sunduğu anıt mezar için önümüzdeki günlerde teklif alınacak.



17 Haziran 2015 tarihinde yaşamını yitiren 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için yapılacak anıt mezarın projesinin hazırlanmasından sonra bugün yeterlilik ihalesi yapıldı. Demirel ailesi tarafından hazırlanan projenin onaylanmasından sonra anıt mezar için İl Özel İdaresi'nde yeterlilik ihalesi yapıldı. Yeterlilik ihalesine 12 firma katıldı. İl Özel İdaresi İhale Komisyonu tarafından firmaların dosyaları incelenecek. Yeterli görülen firmalar ihaleye davet edilerek teklifleri alınacak.



Atabey İlçesi'ne bağlı İslamköy'de yapılacak anıt mezarın Demirel'in doğum günü olan 1 Kasım'a kadar bitirilmesi hedefleniyor.



ANIT MEZARIN ÖZELLİKLERİ



Süleyman Demirel'in defnedildiği Çalcatepe'ye yapılacak anıt mezarın yüksekliği 30 metre olacak. Bir kule bulunan anıt mezar projesinde merhum Demirel'in fotoğraf ve sözlerini içeren 2 farklı galeri de yer alacak.