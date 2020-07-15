ISPARTA DEFİNE UĞRUNA TONLARCA KAYAYI PATLATTILAR ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, Roma ve geç Bizans dönemine ev sahipliği yapmış olan Yukarı Tırtar köyündeki tonlarca kaya, define uğruna dinamitle patlatıldı.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, Roma ve geç Bizans dönemine ev sahipliği yapmış olan Yukarı Tırtar köyündeki tonlarca kaya, define uğruna dinamitle patlatıldı. Çektiği videoyla tahribatı ortaya koyan köyün eski muhtarı Süleyman Karakoyun, yetkilileri göreve davet etti.

Yukarı Tırtar köyünün üstünde yer alan ve halk arasında 'Asar mevkii' olarak bilinen yerde Güvercinli Kaya olarak tanınan, yüksekliği 10 metre, genişliği 20 metreyi bulan kaya kütlesi, temmuz ayı başında dinamit kullanılarak parçalandı. Bölgede mermer ocaklarının bulunması nedeniyle dikkati çekmeden dinamit patlattığı tahmin edilen defineciler, değerli bir şey bulamadan izlerini kaybettirdi. Halkın Güvercinli Kaya olarak bildiği kayadan geriye, parçalanmış kaya kütleleri kaldı.

'KRAL MEZARI VAR SANIYORLARDI'

Tahribatı videoya çeken Yukarı Tırtar Köyü eski muhtarı Süleyman Karakoyun, bu kayanın altında kral mezarı olduğu şeklinde efsaneler üretildiğini belirterek, "Geçmişte de kepçeyle kaçak kazılar yapılmış, ama bu kadar ileri gidememişlerdi. Geçen hafta koyun otlatmak için geldiğimde bu acı manzarayla karşılaştım. İnsanlar bu kadar rahat, bir de patlayıcı kullanarak nasıl define arıyor, nasıl tarihi talan ediyor anlayamadım. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Sorumlular cezalandırılsın" dedi.

Kaynak: DHA