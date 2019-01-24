Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde Arama Kurtarma Tatbikatı

Davraz Kayak Merkezi'nde arama kurtarma tatbikatı

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde çığ altında ve telesiyejde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik 64 personel, 2 eğitimli köpek ve 9 aracın katılımıyla tatbikat yapıldı.

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde Valiliğin koordinesinde jandarma, AFAD, UMKE, İl Özel İdaresi ve Isparta Turizm Doğa Arama ve Kurtarma (ISTUDAK) ekiplerinin katılımıyla ortaklaşa tatbikat gerçekleştirildi. Çığ altında kalan sporcularla telesiyejde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik tatbikat kuvvetli rüzgar ve tipi etkili olunca gerçeğini aratmadı. İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, AFAD Müdürü Ethem Kılıçarslan, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çelik de tatbikatı yakından takip etti.

ÇIĞ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI

64 personel, 2 eğitimli köpek ve 9 aracın görev aldığı tatbikat Sümbül Tepe'de saat 10.00'da ekiplerin görev yerlerini almasıyla başladı. Senaryoya göre meydana gelen çığ düşmesi sonucunda insanların kar altında kaldığını ihbar alan ekipler paletli araçlarla olay yerine sevk edildi. İz takip ve arama köpekleriyle başlatılan aramada köpekler göçük altında kalan yaralının izine ulaştı. Belirlenen yer küreklerle kazılarak yaralı çıkarıldı ve sağlık kuruluşuna götürülmek üzere kızakla ambulansın bulunduğu yere götürüldü. Başka yaralılar olabileceği ihtimali üzerine ellerinde uzun çubuklar bulunan ekipler tek sıra halinde çığ bölgesinde arama yaptı. Kısa sürede diğer bir yaralıya ulaşılarak çığ altından çıkarıldı.

TELESİYEJDE MAHSUR KALANLAR İNDİRİLDİ

Geçen günlerde bir kayak merkezinde telesiyejin bozulması üzerine mahsur kalan vatandaşların yaşadığı olumsuzluğun yaşanmaması için ikinci tatbikat telesiyejde gerçekleştirildi. Arızalanan telesiyejde mahsur kalan 2 kişi için ekipler hemen müdahalede bulunarak önce direğe tırmandı, ardından makara sistemiyle 2 kişinin bulunduğu noktaya ulaşarak iple aşağı sarkıttı. Kurtarılan 2 şahıs kar motorlarının ardında bulunan sedyelere konularak tedavi edilmek üzere tesislerin bulunduğu noktaya götürüldü.

'DAVRAZ GÜVENLİ BİR YER'

Tatbikatın ardından açıklamada bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çelik, Davraz Kayak Merkezi cazibesiyle her geçen gün ziyaretçisi artan bir yer haline geldi. Başta Valiliğimiz olmak üzere bugün Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD tarafından ortaklaşa bir tatbikat düzenledik. Buradaki amaç, kayak merkezimizi ziyaret eden gerek sporcularımız gerekse vatandaşlarımızın güven içerisinde eğlenmelerini sağlamak. İlk etapta çığ düşmesi senaryosu uygulandı ve çığ altında kalan 2 vatandaşımız kurtarıldı. Ardından telesiyejde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılışına tanıklık ettik. Bugün burada şunu gördük ki Davraz Kayak Merkezi'miz kayak pistleri, kar kalitesiyle olduğu gibi güvenli bir yer olduğunu da gösterdi dedi.

Kaynak: DHA