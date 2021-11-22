KAYSERİ PINARBAŞI PANLI BARAJI'NDA GÖVDE YÜKSELİYOR

KAYSERİ (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Kayseri iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kayseri ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Kayseri Pınarbaşı Panlı Barajı'nın tamamlanması ile barajdadepolanacak su ile 6 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Baraj gövde kazıları, dipsavak,, enjeksiyon, dolusavak ve yol imalatları tamamlandı. Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmekte olup, vana odası ve mekanik imalatlar yapılacaktır. Temelden yüksekliği 31 metre ve su depolama kapasitesi 8, 60 milyon m3 olan Kayseri Pınarbaşı Panlı Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 565 bin 72 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

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