Isparta'dan Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderildi
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Isparta'dan Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderildi

17.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:32
Isparta'dan Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderildi

Isparta İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ve Türkiye Diyanet Vakıfınca temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tır, Suriye'ye uğurlandı.

Isparta İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ve Türkiye Diyanet Vakıfınca temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tır, Suriye'ye uğurlandı.

Isparta İHH Şube Başkanı Osman Akçil, müftülük binasında düzenlenen uğurlama töreninde, şu ana kadar Suriye'ye 28 yardım tırı gönderdiklerini söyledi.

Gönderilen tırlarda, un, gıda ve battaniye gibi yardım malzemelerinin bulunduğunu anlatan Akçil, "Bu tür faaliyetleri artırarak devam edeceğiz. Yardımlarımız sadece Suriye ile sınırlı değil. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.

Yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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