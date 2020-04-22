Isparta'dan kısa kısa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Seymenoğlu, mesajında, 23 Nisan 1920'nin Türk milletinin dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı geleceğin teminatı olan çocuklara armağan etmesinin onlara verdiği önemi ve güveni gösterdiğini aktaran Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"100. yılına ulaşmanın onur ve coşkusunu yaşadığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyor, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle,

minnetle, saygıyla yad ediyorum."

Başkan Tütüncü ise, bu bayramda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocukların gönüllerince eğlenemeyeceklerini hatırlattı.

Çocukların, evinde de olsa kendilerine armağan edilen bayramını kutladığını belirten Tütüncü mesajında "Gelecekteki 23 Nisan'ı çocuklarımızla birlikte güle oynaya meydanlarda kutlayacağız. Tüm çocuklarımızın bayramını tebrik ediyor, hepsine güzel günler diliyorum. Cenab-ı Allah tüm çocuklarımızın yolunu ve bahtını açık etsin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA