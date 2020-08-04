Isparta'dan 20 ülkeye kiraz ihracatı
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Isparta'dan 20 ülkeye kiraz ihracatı

'TÜRKİYE'nin gül ve lavanta bahçesi' olarak bilinen Isparta'da kiraz üretimi de yapılıyor.

Isparta'dan 20 ülkeye kiraz ihracatı
04.08.2020 08:13 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:17

'TÜRKİYE'nin gül ve lavanta bahçesi' olarak bilinen Isparta'da kiraz üretimi de yapılıyor. Her yıl haziran ayı sonunda başlayan hasat döneminde başta Uluborlu olmak üzere birçok ilçede kirazlar hasat ediliyor. Her yıl yaklaşık 70 bin ton üretimi yapılan kiraz, Isparta'dan 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Isparta'da her yıl ilkbaharın gelmesi ve kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla özellikle Uluborlu başta olmak üzere birçok bölgede kiraz hasadı yapılıyor. Genellikle 'Napolyon' ve 'regina' kirazı olmak üzere birçok kiraz çeşidi üretimi yapılan Isparta'da yetiştirilen ürünler genellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Balkan ülkeleriyle Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer Uzak Doğu ülkelerinin de aralarında bulunduğu 20 noktaya ihraç ediliyor.

KİRAZ ÜRETİM DÖNEMİHer yıl kasım ve mart ayları arasında kiraz ağaçlarında taban gübreleme ve budama işlemleri yapılıyor. Budama işleminde sonra ise kışlık ilaçlama uygulaması, daha sonraki dönemlerde ise hastalık ve zararlılarla mücadele işlemleri sürdürülüyor. Özellikle de en önemli zararlılardan olan kiraz sineğiyle mücadele için büyük çaba gösteriliyor. Düzenli su ve gübre verilen 26 ve üzeri kalibreye sahip kirazlar ihracat için uygun oluyor. Bu kalibrenin altında olan ürünler iç piyasada ve pazarlarda, ıskarta diye tabir edilen ürünler ise gıda boyası, ilaç sanayi gibi çeşitli sektörlerde değerlendiriliyor.Kiraz hasadında genellikle Isparta merkez ve köyleri, Afyonkarahisar'ın yakın ilçeleriyle Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu'dan gelen mevsimlik tarım işçileriyle son yıllarda ülkemize sığınan Suriyeliler çalışıyor. Her yıl haziranın son haftası ve temmuz ayının son haftasına kadar kiraz hasadı devam ediyor. Hasat edilen kiraz ihracat yapan firmalar tarafından alındıktan sonra ülkelere gönderiliyor. 'TÜRK KİRAZIMIZI DÜNYAYA TANITIYOR VE YEDİRİYORUZ'Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kiraz üretiminde sona doğru yaklaşıldığı söyledi. Kentte 70 bin dönüm alanda, yaklaşık 70 bin ton kiraz üretimi gerçekleştiğini ifade eden Selçuk, "Ürettiğimiz kirazları dünyada 20 ülkeye ihracat ediyoruz. Başka ülkelerin marketlerinde, stantlarında müşterilere sunuluyor. Türk kirazımızı dünyaya tanıtıyoruz ve yediriyoruz" dedi.Kiraz üretiminde kent ekonomisine de katkı sağlandığını belirten Başkan Selçuk, "300 milyonluk TL'lik bir girdi sağlıyoruz. Bu sadece 1 kişinin cebine girmiyor. Üreticiden, ilaç sektörüne, gübre sektöründen mazot satışı yapan firmalara kadar bu pastadan herkes pay alıyor. Ayrıca istihdam sağlanıyor. Bahçelerde çalışan kardeşlerimiz açısından işsizliğinde önüne geçiyor. Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.'KRALİYET KİRAZI'

Isparta kirazının İngiliz kraliyet ailesine de gönderildiği için 'Kraliyet kirazı' olarak da bilindiğini anlatan Başkan Selçuk, "Bu ürettiğimiz kirazlar İngiltere'de kraliyet sofralarına dahil gidiyor. Biz Türkiye'nin adını kiramızla duyuruyoruz. Bu kiraz ne dediklerinde 'Kraliyet kirazı' diyoruz. Ürünümüzü tanıtmış oluyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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