Isparta'daki uyuşturucu operasyonu

Isparta'daki uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden 1'i tutuklandı.

10.09.2019 21:36
Isparta'daki uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Y.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli M.Ç, emniyette ifadesi ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Y.Ö, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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