Isparta'daki uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli yakalandı

06.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:54

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde yapılan operasyonlarda yakalanan 100 şüpheliden 17'si tutuklandı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 103,5 gram skunk esrar maddesi, 55,91 gram esrar maddesi, 200 adet extacy hap, 132 adet sentetik ecza, 98,39 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 16,99 gram eroin, 3,11 gram Afyon sakızı, 1 gram metamfetamin, uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapılırken 17 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA