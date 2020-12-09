Isparta'daki uyuşturucu operasyonları
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Isparta'daki uyuşturucu operasyonları

09.12.2020 22:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:58
Isparta'daki uyuşturucu operasyonları

Isparta'da kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 100 şüpheliden 11'nin tutuklandığı bildirilirdi.

Isparta'da kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 100 şüpheliden 11'nin tutuklandığı bildirilirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kasım ayında uyuşturucu maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine

yönelik düzenlenen operasyonlarda 100 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın

almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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