Tabiat ve milli parkları geçen yıl 476 bin 69 ziyaretçi ağırladı
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Tabiat ve milli parkları geçen yıl 476 bin 69 ziyaretçi ağırladı

23.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:26

Isparta'da bulunan tabiat ve milli parkları geçen yıl 476 bin 69 kişi ziyaret etti.

Isparta'da bulunan tabiat ve milli parkları geçen yıl 476 bin 69 kişi ziyaret etti.

Kent, antik kentleri, kanyonları tabiat ve milli parklarıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

Bünyesinde sosyal donatılar barındıran tabiat ve milli parklarda geçen yıl 476 bin 69 kişi ağırlandı.

Ziyaretçiler doğayla baş başa kalmamanın yanı sıra bölgedeki yaban hayatı gözlemleme fırsatı da buluyor.

Tabiat ve milli parkları geçen yıl 476 bin 69 ziyaretçi ağırladı
Tabiat ve milli parkları geçen yıl 476 bin 69 ziyaretçi ağırladı
Tabiat ve milli parkları geçen yıl 476 bin 69 ziyaretçi ağırladı
Tabiat ve milli parkları geçen yıl 476 bin 69 ziyaretçi ağırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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