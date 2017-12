Isparta'daki Son Muhtarlar Toplantısında Başarı Temennisi

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, yılın son merkez muhtarlar toplantısında 2017'de yapılan çalışmalarla her kesim ile iyi bir takım oyunu oynandığına dikkat çekerek, 2018'de başarı temennisinde bulundu.



Isparta'da Vali Şehmus Günaydın başkanlığında 2017 yılının son merkez muhtarlar toplantısı düzenlendi.



Valilik salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlara tek tek söz veren Vali Şehmus Günaydın, talep ve önerileri dinleyerek sorunların çözümü konusunda ilgililerin çalışma yapması talimatı verdi.



Toplantıdaki konuşmasında 2017 yılı boyunca her ay muhtarlarla bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirten Vali Şehmus Günaydın, her ziyarette muhtarların yakın desteklerini gördüklerini söyledi.



2017 yılının çok verimli geçtiğini ve bunda Milletvekillerinin, İl Genel Meclisi Üyelerinin, Muhtarların, Sivil Toplum Kuruluşlarının ile basın mensuplarının büyük destekleri olduğunu aktaran Vali Günaydın katkılarından dolayı herkese teşekkür etti.



"2017'de çok güzel bir takım oyunu oynadık"



Toplantıda konuşan Vali Günaydın, "2017 yılında çok güzel bir takım oyunu oynadık. Bunun sonucunu da ilçelerimizde, köylerimizde ve mahallelerimizde aldık. Bu sayede; yol konusunda rekor üstüne rekor kırdık. Pompaj sistemiyle içme suyu sağlayan 70'in üzerinde köyümüzde güneş enerjisi sistemine geçerek büyük ekonomik fayda sağladık. Bu çalışmalar diğer köylerimiz içinde hızla devam ediyor. Hedefimiz 116 köy. Ayrıca 'Bunu tarımsal sulamada da yapabilir miyiz?' diye çalışma yürütüyoruz. Bunu yaparak çiftçimizin daha fazla kazanmasını sağlamaya ve ülkemiz adına enerji tasarrufuyapmaya çalışacağız. Bu çalışmaları yapınca 'işimiz bitti' mantığında değiliz. Sizlere nasıl daha faydalı olabiliriz diye çalışmaya devam ediyoruz.Önümüzdeki yıl bu yaptıklarımızın üzerine inşallah daha fazla koyarak Ispartalı hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepimizin ortaya koyduğu ortak çalışma arzusu devam ettiği müddetçe bundan kazançlı çıkacak devletimiz ve milletimizdir" dedi.



Yeni yılda başarı temennisi



Yeni yılın ülke için huzurlu ve başarılı bir yıl olması temennisinde bulunan Vali Günaydın, "Millet olarak karışılacağımız her güçlüğü yenecek azim ve kararlılığımız mevcut. Allah'ın izniyle tarihimiz boyunca yaptığımız gibi millet olarak 2017 yılında nasıl ki bütün zorlukları aştıysak, 2018 yılında da inşallah çok daha başarılı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - ISPARTA