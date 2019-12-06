Isparta'daki miniklerden Kocaeli'deki kardeşlerine hediye
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Isparta'daki miniklerden Kocaeli'deki kardeşlerine hediye

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bulunan bir anaokulu öğrencileri, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan kardeş okula Isparta elması gönderdi.

06.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:25
Isparta'daki miniklerden Kocaeli'deki kardeşlerine hediye

'nın ilçesinde bulunan bir anaokulu öğrencileri, 'nin ilçesinde bulunan kardeş okula Isparta elması gönderdi.


Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Selma-Orhon Atameriç Anaokulu öğrencileri, Isparta'nın Gelendost ilçesindeki kardeş okulu olan Elma Şekeri Anaokulu'ndan gelen hediye ile sevinde boğuldular. Isparta'daki kardeş okulun minik öğrencileri Kandıra'da bulunan arkadaşlarına Isparta elması gönderdi. Elmaları alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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