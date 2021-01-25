Isparta'daki köyde 28 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılıyor
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Isparta'daki köyde 28 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılıyor

25.01.2021 20:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:50
Isparta'daki köyde 28 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılıyor

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde bulunan 28 evin heyelan tehlikesi nedeniyle Kaymakamlık tarafından boşaltılmasına karar verildi.

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde bulunan 28 evin heyelan tehlikesi nedeniyle Kaymakamlık tarafından boşaltılmasına karar verildi. Kaymakam Göktuğ Kaan Ayaz, bölgeye 10- 15 gün içinde konteynerler geleceğini, bu süreçte halkın yurtlarda barınacağını söyledi.

Yeşilyurt köyünde Mandallar Mahallesi mevkisinde mermer ocağı işletmesinden çıkan molozların birikmesi sonucu heyelan riski oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, köy ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede, günde 16 santimetrelik bir toprak kayması olduğu belirlenirken, çalışmaların sürdüğü bildirildi. Sütçüler Kaymakamlığı ise toplamda 28 evin heyelan riski nedeniyle boşaltılmasına karar verdi. Tahliye kararı bugün köylülere tebliğ etti.

KÖY HALKI BİLGİLENDİRİLDİ

Sütçüler Kaymakamı Göktuğ Kaan Ayaz, "Can güvenliği olduğu için gelir getirici faaliyetleri şu aşamada düşünmemek zorundayız. Konteynerler gelene kadar köylülerimiz yurtlara yerleştirilmek durumunda. Bizim önceliğimiz can güvenliğini sağlamak. Konteynerler 10- 15 gün içerisinde gelecek. O süre zarfında yurtlarda barınacaklar" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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