Isparta'daki kaçak ve sahte içki operasyonu

Isparta'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Isparta-Burdur Dağ Yolu Gelincik Köyü mevkisinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin Jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, F.K, A.Y. ve T.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 kişi yakalanmış, şüphelilerin bulunduğu araçlarda yapılan aramada kaçak ve sahte bandrollü 339 şişe içki ele geçirilmişti.

Kaynak: AA