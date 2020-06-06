Isparta'daki gül bahçelerinde 'maskeli' tur ISPARTA'da, normalleşme süreci kapsamında gül bahçelerinde yeniden geziler düzenlenmeye başladı.

ISPARTA'da, normalleşme süreci kapsamında gül bahçelerinde yeniden geziler düzenlenmeye başladı. Kentteki gül bahçelerine ilk turu yapan ziyaretçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak, gül topladı.

Türkiye'nin en önemli gül çiçeği üretim merkezlerinden Isparta'da, koronavirüs öncesine kadar çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan gül bahçeleri, yeniden hareketli günlerine dönmeye başladı. Normalleşme süreciyle birlikte tur operatörlerinin yeniden rotasına giren Isparta'da, gül bahçelerine ilk tur gerçekleşti. 3 aylık pandemi sürecinin ardından şehre gelen ilk tur kafilesi gül bahçelerinde gül topladı, gül havuzlarında terapi yaptı.

Gül bahçelerinin ardından gül müzesini gezen misafirler daha sonra modern gül fabrikasında gül suyu ve gül yağının çıkarılma evrelerini görerek kazanlara gül attı. Gül turizmi kapsamında Isparta'ya gelen misafirleri bekleyen asıl sürpriz ise gül havuzları oldu. Özel olarak dizayn edilen gül havuzlarına giren misafirler gül çiçekleri içinde yüzdü. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar aylar sonra gül bahçelerinin kedilerine nefes gibi geldiğini belirterek, bütün vatandaşları bu güzellikleri görmeye davet etti.'MASKEYLE DAHİ GÜLÜN KOKUSUNU RAHATLIKLA ALABİLİYORSUNUZ'

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, tur operatörlerinin normalleşme süreciyle birlikte Isparta'ya gelmeye başladığını belirterek, "2020 yılını Isparta için 'kırsal turizm yılı' ilan etmiştik ancak ilk birkaç ayımız koronavirüs pandemisiyle mücadeleyle geçti. Fakat biz turizmden hiç umudumuzu kesmedik. Bugün de görüyorsunuz ki şükürler olsun yavaş yavaş tur otobüsleri şehrimize gelmeye başladı. Gül hasadımız başladı ve binlerce çiftçimiz şu anda bahçelerinde gül topluyor. Bu görsel şölen temmuz ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Misafirlerimiz de gönül rahatlığıyla ilimize gelebilir. İnanın gül bahçesinde maskeyle dahi gezseniz gülün kokusunu rahatlıkla alabiliyorsunuz. Tüm misafirlerimize kapımız sonuna kadar açık, gülün güzelliğini bu yıl ıskalamayalım. İlimiz özellikle kırsal turizm alt yapısı güçlü bir şehir, özel sektörüyle kamu kuruluşlarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA