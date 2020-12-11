Başpınar Tabiat Parkı ve Sorgun Göleti doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor
Isparta'nın Aksu ilçesindeki Başpınar Tabiat Parkı ve Sorgun Göleti, doğal güzelliğiyle hayranlık uyandırıyor.
Isparta'nın Aksu ilçesindeki Başpınar Tabiat Parkı ve Sorgun Göleti, doğal güzelliğiyle hayranlık uyandırıyor.
Doğal güzellikleriyle cezbeden Isparta, Antik kentleri, kanyonları ve gölleriyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
2011'de Tabiat Parkı ilan edilen bölge, 3 bin 950 dekarlık alanıyla devlet ormanı statüsünde yer alıyor.
Ziyaretçilerine, yaşlı çam ağaçları ve ardıç ağaçlarıyla seyrine doyumsuz manzara sunan Başpınar Tabiat Parkı'nda, bungalovlarda konaklama imkanı bulunuyor.
Tabiat parkına yürüyüş mesafesinde bulunan Sorgun Göleti de ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı