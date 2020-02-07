Isparta'daki amatör maçlara kar engeli

07.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:43

Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte yapılacak olan bazı futbol müsabakaları ileri tarihlere ertelendi.



Isparta Futbol İl Tertip Komitesi tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle bu hafta sonu oynanacak il ve ilçelerdeki U-17, U-19, 1. Amatör ve 2. Amatör Lig maçları ertelendi.



Isparta Futbol İl Temsilcisi Ali Özgün ise kent ve ilçelerdeki tüm amatör maçların ertelendiğini ve önümüzdeki haftadan itibaren ligin kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA