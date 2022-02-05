Isparta'da zarar gören elektrik telleri ve trafolar onarılıyor - Haberler
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Isparta'da zarar gören elektrik telleri ve trafolar onarılıyor

AA, Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da zarar gören elektrik telleri ve trafolar onarılıyor

Isparta'da zarar gören elektrik telleri ve trafoların tadilatları yapılıyor.

ISPARTA (AA) - Isparta'da zarar gören elektrik telleri ve trafoların tadilatları yapılıyor.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Isparta'da, elektrik kesintilerinin olduğu noktalarda ekiplerin çalışması sürüyor.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, zarar gören elektrik telleri ile trafoları onarmak için karla da mücadele ediyor.

Isparta'da zarar gören elektrik telleri ve trafolar onarılıyor

Isparta'da zarar gören elektrik telleri ve trafolar onarılıyor

Isparta'da zarar gören elektrik telleri ve trafolar onarılıyor

Isparta'da zarar gören elektrik telleri ve trafolar onarılıyor

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Isparta, kar, Güncel, Haber

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