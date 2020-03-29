Isparta'da yurtta kalan umrecilerin karantina süreci 30 Mart'ta bitiyor
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Suudi Arabistan, Isparta, Güncel

Isparta'da yurtta kalan umrecilerin karantina süreci 30 Mart'ta bitiyor

Isparta'da yurtta kalan umrecilerin karantina süreci 30 Mart'ta bitiyorSUUDİ Arabistan'daki umre ziyaretleri sonrası yurda dönen ve Isparta'da KYK'ya ait yurtta 14 günlük karantinaya alınan 586 vatandaşın karantina süresi 30 Mart'ta doluyor.

29.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:54
Isparta'da yurtta kalan umrecilerin karantina süreci 30 Mart'ta bitiyor

Isparta'da yurtta kalan umrecilerin karantina süreci 30 Mart'ta bitiyor

SUUDİ Arabistan'daki umre ziyaretleri sonrası yurda dönen ve Isparta'da KYK'ya ait yurtta 14 günlük karantinaya alınan 586 vatandaşın karantina süresi 30 Mart'ta doluyor. Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, olağanüstü toplanarak umreciler hakkında birtakım kararlar aldı. Umre ziyareti için gittikleri Suudi Arabistan'dan dönen ve karantina altına alınmak üzere önce Sivas'a yönlendirilen Umre kafilesi, hava şartlarının kötü olması nedeniyle Isparta'ya yönlendirildi. 16 Mart tarihinde 3 ayrı uçakla gelen 586 umreci Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Umrecilerin 14 günlük zorunlu karantina süresi 30 Mart tarihinde sona erecek.

Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında olağanüstü toplanarak karantina altındaki umreciler hakkında birtakım kararlar aldı. Alınan kararda kesin tanı konulan ve hastanede tedavi edilen umrecilerin yurda getirilmeden evlerine naklinin sağlanması, kesin tanı konulan hastalarla yurtta aynı odada kalan varsa bu kişilerin hastaneye yatış tarihinden itibaren 14 gün yurtta karantinaya tabi tutulması, bu gibi vakaya tabi olmayan karantina süresi dolmuş umrecilerin ise evlerine gönderilmesine karar verildi. Alınan kararda hala ateşi çıkan umreciler olduğu, bu kimselerin takipte kalacağı da ifade edildi.GİTMEDEN ÖNCE TEST YAPILACAKİl Hıfzıssıhha Kurulu evlerine gönderilecek umrecilere Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu karar gereği koronavirüs testi (PCR) yapılacağını duyurdu. Aynı kararda test sonuçları negatif dahi çıksa, umrecilerin hijyen kurallarına uygun ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde toplu taşıma araçları ile yaşadıkları yerlere nakledilmesi kararlaştırıldı.EVLERDE DE 14 GÜN KARANTİNA

Isparta Valiliği, umrecilerin gidecekleri noktaya kadar yol güzergahında bulunan valilik ve kaymakamlıkların uyarılmasına, sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması yönünde adım atarken, umrecilerin evlerinde de 14 gün süreyle karantina altında bulunması için gerekli tedbirlerin alınmasını kararlaştırdı. Bu konuda gerekli irtibatın valilik ve kaymakamlıklarla sağlanacağı ifade edildi.


Kaynak: DHA

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