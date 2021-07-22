Isparta'da Yörüklerden bayramlaşma programı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Yalvaç Yörük Türkmen Derneği üyeleri bayramlaşma programı düzenledi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Yalvaç Yörük Türkmen Derneği üyeleri bayramlaşma programı düzenledi.

Müderris Mahallesi'ndeki bir kafede bir araya gelen Yörüklerin bayramlaşma programı renkli görüntülere sahne oldu.

Yöresel kıyafetlerini giyen Yörükler, tahta kaşıklarla müzik eşliğinde oynadı.

Dernek Başkanı Zekiye Aksu ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı program ikramların sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Uysal