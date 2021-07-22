Isparta'da Yörüklerden bayramlaşma programı
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Isparta'da Yörüklerden bayramlaşma programı

Isparta'da Yörüklerden bayramlaşma programı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Uysal - Haberler | Güncel

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Yalvaç Yörük Türkmen Derneği üyeleri bayramlaşma programı düzenledi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Yalvaç Yörük Türkmen Derneği üyeleri bayramlaşma programı düzenledi.

Müderris Mahallesi'ndeki bir kafede bir araya gelen Yörüklerin bayramlaşma programı renkli görüntülere sahne oldu.

Yöresel kıyafetlerini giyen Yörükler, tahta kaşıklarla müzik eşliğinde oynadı.

Dernek Başkanı Zekiye Aksu ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı program ikramların sunulmasının ardından sona erdi.

Isparta'da Yörüklerden bayramlaşma programı
Isparta'da Yörüklerden bayramlaşma programı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Uysal

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