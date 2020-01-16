Isparta'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Isparta'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı - Haberler

Isparta'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Isparta'da Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

16.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:30
Isparta'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

'da ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eğirdir ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan ve içerisinde 5 şahsın bulunduğu araçta 18 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. (36), B.B. (18), E.D. (21), M.B. (19) ve H.Ö. (22) olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı.


Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler