Isparta'da Yoğun Sis Etkili Oldu

Isparta'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 25 metreye kadar düşürdü.



Isparta kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. 25 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle ev ve işyerlerinden çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.



Sabah saatlerinde yoğun olarak hissedilen ve göz - gözü görmek nitelikte olan sisli hava öğle saatlerine doğru etkisi kaybetti. - ISPARTA