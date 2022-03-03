Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor - Haberler

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Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor

AA, Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu.

ISPARTA (AA) - Isparta'nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu.

Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor.

Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi.

Karla mücadele çalışmalarına Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden gelen ekipler de kentteki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katıldı.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'in kente gelerek çalışmaları yerinde inceleyeceği bildirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Isparta, kar, Güncel, Haberler

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