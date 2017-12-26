Isparta'da Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Denetimi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi'nde alkol satışı yapılan yerlerde kaçak içki denetimi yapıldı.



Şarkikaraağaç Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi alkol satışı yapılan yerlerde kaçak içki denetimi yaptı. Denetimlerde, alkol şişelerinin bandrolleri ve son kullanma tarihleri kontrol edildi. Denetimlerde kaçak içkiye rastlanılmazken, alkol satışı yapan mekan sahipleri sahte içki konusunda uyarıldı. - ISPARTA