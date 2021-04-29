Isparta'da yıktığı duvarın altında kalan kişi yaralandı
Isparta'da bir cami avlusunda yıktığı duvarının altında kalan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Isparta'da bir cami avlusunda yıktığı duvarının altında kalan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Sermet Mahallesi'ndeki Kıncı Camii şadırvanında onarım yapan Mehmet Andını, yıkmaya çalıştığı duvarın üzerine devrilmesi üzerine sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Andını, Isparta Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen