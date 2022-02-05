Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor - Haberler
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Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı, Hidayet Türkyılmaz - Genel
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Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi sonrası bozulan ve yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışması devam ediyor.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor

ANKARA - Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi sonrası bozulan ve yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışması devam ediyor.

Isparta'da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili arızaların giderilmesi için ekipler çalışmalarına devam ediyor. İl genelinde yaşanan elektrik kesintisi ile birlikte bozulan ve yıkılan elektrik direkleri özel ve kamu personelleri tarafından onarılıyor.

Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor

Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor

Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Genel

Isparta, kar, Genel, Yerel, Haber

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