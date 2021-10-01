Isparta'da yerleşkedeki inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi Afyonkarahisar'da defnedildi

ISPARTA (AA) - Isparta'da yerleşkede açılan inşaat çukuruna düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

Isparta Şehir Hastanesi'nde işlemleri tamamlanan Ali Sinan Cirit'in cenazesi, gece Dinar Devlet Hastanesinin morguna getirildi.

Cuma namazının ardından morgdan alınan Cirit'in cenazesi, önce babası Mehmet Emin Cirit'in Santral Mahallesi'ndeki evine, ardından annesi Şadiye Cirit'in Atatürk Mahallesi'ndeki evine götürülerek helallik alındı.

Üniversiteden hocaları ve sınıf arkadaşlarının da bulunduğu helallik alımı sırasında Cirit'in ailesi ve yakınları ayakta durmakta zorlandı.

Cirit'in cenazesi daha sonra götürüldüğü Dinar Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Ali Sinan Cirit, yerleşkede konakladığı yurda gittiği sırada yaklaşık 8 metrelik inşaat çukuruna düşmüş, dün sabah inşaat işçileri tarafından Cirit'in hareketsiz yerde yattığı görülmüş, durum polise bildirilmişti.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Cirit'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılmıştı.