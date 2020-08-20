Isparta'da yavru kedi 'Çukur'u kurtaran ekip ödüllendirildi
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Isparta'da yavru kedi 'Çukur'u kurtaran ekip ödüllendirildi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 metre derinliğindeki yağmur suyu hattına düşen yavru kediyi başarılı bir operasyonla kurtaran İtfaiye, Su ve Kanalizasyon İşleri ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibini makamında kabul etti ve altınla ödüllendirdi.

Isparta'da yavru kedi 'Çukur'u kurtaran ekip ödüllendirildi
20.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:08

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 metre derinliğindeki yağmur suyu hattına düşen yavru kediyi başarılı bir operasyonla kurtaran İtfaiye, Su ve Kanalizasyon İşleri ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibini makamında kabul etti ve altınla ödüllendirdi.

Isparta Belediyesi sadece insan değil, doğa ve hayvanlara yönelikte önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Geçen günlerde kanalizasyon hattından kedi sesi geldiği ihbarını alan itfaiye ekipleri, ihbarın yapıldığı Yaş Meyve ve Sebze Hali yanından geçen yağmur suyu hattında incelemelerde bulundu. Kedinin yeri nokta olarak belirlenirken, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı kepçe operatörü yaklaşık 5 metre derinlikteki boru hattına ulaştı. İtfaiye ekipleri çukura girerek kediyi kanaldan kurtarma operasyonu başlattı. Oldukça korktuğu gözlenen kedinin, boru ağzına gelmesi amacıyla ekipler, telefonlarından anne kedi sesi dinletti. Uzun bir süre sonra sese gelen kediyi, itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtardı ve operasyon bölgesinde bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından barınağa götürülen kediye 'Çukur' ismi verildi. 'Çukur', birkaç günlük tedavi ve beslemenin ardından sağlığına kavuştu.

Tüm bu görüntüleri televizyon haberlerinden izleyen ve oldukça duygulanan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 'Çukur'u kurtaran ekibi makamında kabul ederek, yapılan başarılı çalışmadan dolayı altınla ödüllendirdi.

Sağlığına kavuşan ve belediyeye getirilen 'Çukur'la da yakından ilgilenen, seven Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kurtarma operasyonu ve kedinin son sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.

Kediye kurtarıldığı nokta itibariyle ekipler tarafından 'Çukur' isminin verildiğini, sağlığının oldukça yerinde olduğunu dile getiren Başdeğirmen, " Kedimizi sağlıklı şekilde bir süre büyüttükten sonra ona güzel bakacak ailemize verip sahiplendireceğiz" dedi.

'Çukur'un kurtarılma anlarını televizyondan izlediğini ve duygulandığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "İnanın bir an üzüldüğümüz ve sonrada gülümsediğimiz bir sonuç ortaya çıktı. Üç gün aç kalan kedimize ekiplerimiz en iyi şekilde müdahale etti. Ekiplerimiz çatıya çıkan, ağaca çıkan dönemeyen kediyi alıyor, görülen bir alandan kurtarma yapılabiliyor. Her türlü canlıya yardımcı oluyor. Ancak bu seferki çok farklı bir olay. Nokta atışla ekibimiz görmeden bir kurtarmaya imza attı. Bu bizleri duygulandırdı. Yapılan çalışmayla kedinin hayata dönmesi çok büyük önem taşıyor. Yapılacak çalışma bilinmese nokta atış yapılmasa yavru kedimizin ölmesi kaçınılmaz olurdu. Ekibimiz başarılı bir iş çıkardı, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yangın, doğal afet, trafik kazaları gibi her yerde itfaiyenin bulunduğunu söyleyen Başkan Başdeğirmen, "Vatandaşımızın her sorunu olduğunda sizler varsınız. Güçlü ve deneyimli bir ekibe sahip olmaktan memnunuz. Bir dakikanın dahi önemli olduğu anlar var" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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