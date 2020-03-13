Isparta'da yarım kalan ek müze inşaatının ihalesi yapıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Isparta'da yarım kalan ek müze inşaatının ihalesi yapıldı - Haber
Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel

Isparta'da yarım kalan ek müze inşaatının ihalesi yapıldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim döneminde vermiş olduğu 'hiçbir yatırım yarım kalmayacak, devam eden yatırımları tamamlayacağız' vaadi, Gökçay Kavşağında bulunan Halı Kilim Müzesi ek inşaatı yapım işinin ihalesiyle devam etti.

13.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00
Isparta'da yarım kalan ek müze inşaatının ihalesi yapıldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim döneminde vermiş olduğu 'hiçbir yatırım yarım kalmayacak, devam eden yatırımları tamamlayacağız' vaadi, Gökçay Kavşağında bulunan Halı Kilim Müzesi ek inşaatı yapım işinin ihalesiyle devam etti.


Halı-Kilim Sergi ve Kültür Salonu İkmal İnşaatı Yapım İşiyle ilgili olarak Isparta Belediyesi tarafından 3 milyon 495 bin 335 liralık yaklaşık maliyetle çıkılan ihaleye 8 firma katıldı.


Belediye Encümeni Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ihaleye 8 firma katılırken, ihalede 3 milyon 29 bin lira ile 4 milyon 780 bin lira arasında 8 ayrı teklif sunuldu.


İhale komisyonu tarafından tek tek açılan zarflar sonucunda ihaleye katılan Atlas İnşaat 4 milyon 780 bin lira, Ahlat Mühendislik 3 milyon 298 bin 950 lira, Hira Mimarlık 3 milyon 413 bin 313 lira, Zema Mühendislik-Mümtaz Demir iş ortaklığı 3 milyon 206 bin 200 lira, Lim Rose İnşaat 3 milyon 462 bin 498 lira, Murat İldere ve İldere İnşaat iş ortaklığı 3 milyon 643 bin 792 lira, Ulaş Tobak İnşaat 3 milyon 475 bin 180 lira, Matlakoğlu İnşaat-Hasan Yarar ortak girişimi ise 3 milyon 29 bin liralık teklifler verdi.


Isparta Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılan ihaleyle ilgili evrakların komisyon tarafından incelemesi yapıldıktan sonra ihale sonucu firmalara tebliğ edilecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Bilim Kurulu üyesi, ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi Haber
Bilim Kurulu üyesi, ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı Haber
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı
Amerikan gazetesi, virüsün pençesindeki İran'a ait bu görüntüyü servis etti Haber
Amerikan gazetesi, virüsün pençesindeki İran'a ait bu görüntüyü servis etti
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Haber
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Emrah Demet Akalın Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Avrupa Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Isparta'da yarım kalan ek müze inşaatının ihalesi yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 15:04:25. #1.15#