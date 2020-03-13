Isparta'da yarım kalan ek müze inşaatının ihalesi yapıldı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim döneminde vermiş olduğu 'hiçbir yatırım yarım kalmayacak, devam eden yatırımları tamamlayacağız' vaadi, Gökçay Kavşağında bulunan Halı Kilim Müzesi ek inşaatı yapım işinin ihalesiyle devam etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim döneminde vermiş olduğu 'hiçbir yatırım yarım kalmayacak, devam eden yatırımları tamamlayacağız' vaadi, Gökçay Kavşağında bulunan Halı Kilim Müzesi ek inşaatı yapım işinin ihalesiyle devam etti.



Halı-Kilim Sergi ve Kültür Salonu İkmal İnşaatı Yapım İşiyle ilgili olarak Isparta Belediyesi tarafından 3 milyon 495 bin 335 liralık yaklaşık maliyetle çıkılan ihaleye 8 firma katıldı.



Belediye Encümeni Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ihaleye 8 firma katılırken, ihalede 3 milyon 29 bin lira ile 4 milyon 780 bin lira arasında 8 ayrı teklif sunuldu.



İhale komisyonu tarafından tek tek açılan zarflar sonucunda ihaleye katılan Atlas İnşaat 4 milyon 780 bin lira, Ahlat Mühendislik 3 milyon 298 bin 950 lira, Hira Mimarlık 3 milyon 413 bin 313 lira, Zema Mühendislik-Mümtaz Demir iş ortaklığı 3 milyon 206 bin 200 lira, Lim Rose İnşaat 3 milyon 462 bin 498 lira, Murat İldere ve İldere İnşaat iş ortaklığı 3 milyon 643 bin 792 lira, Ulaş Tobak İnşaat 3 milyon 475 bin 180 lira, Matlakoğlu İnşaat-Hasan Yarar ortak girişimi ise 3 milyon 29 bin liralık teklifler verdi.



Isparta Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılan ihaleyle ilgili evrakların komisyon tarafından incelemesi yapıldıktan sonra ihale sonucu firmalara tebliğ edilecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA