Isparta'da yangın mı çıktı? 2 Ağustos Isparta yangını hangi ilçede ve mahallede oldu? Isparta'da yangın var mı? Isparta yangını söndürüldü mü?
Son dakika gelen habere göre Isparta'da da yangın çıktığı belirtildi. Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediliyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 125 farklı noktadaki yangınlar kontrol altına alındı. Antalya ve Muğla'nın yanı sıra yeni başlayan Isparta yangınıyla birlikte 7 noktadaki yangınlara müdahale ediliyor. Peki, Isparta'da nerede yangın oldu? Isparta yangını ne zaman başladı? Yangınlar söndürüldü mü? İşte detaylar...
Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı: "Antalya, Muğla'da mücadele devam ediyor, Isparta'da da yangın çıktı." açıklamasında bulundu. Bunun ardından Isparta'da yangın mı var, yangın nerede çıktı? sorularının cevapları merak edildi. Peki, Isparta'da yangın mı çıktı? 2 Ağustos Isparta yangını hangi ilçede ve mahallede oldu? Isparta'da yangın var mı?
ISPARTA'DA YANGIN MI ÇIKTI?
Antalya ve Muğla'nın yanı sıra yeni başlayan Isparta yangınıyla birlikte 7 noktadaki yangınlara müdahale ediliyor.
Günlerdir süren orman yangınları nedeniyle Türkiye adeta felaketi yaşıyor. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Yangın Koordinasyon Merkezi'nde son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
ISPARTA'DA YANGIN NEREDE ÇIKTI?
Son Dakika : Bakan Pakdemirli Isparta'da Sütçüler mevkiinde bir yangın daha çıktığını açıkladı!
7 NOKTADA YANGINLAR DEVAM EDİYOR
Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Buna göre, 125 farklı noktadaki yangınlar kontrol altına alındı. Antalya, Muğla ve Isparta'daki 7 noktada ise devam eden yangınlara müdahale ediliyor.
İşte Bakan Pakdemir'in konuşmasında satır başları:
"Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti. Termik santralle ilgili bir risk görünmüyor. Meteorolojik olarak yarın yine tüm zamanların en düşük nemi ile karşı karşıya kalacağız. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın devam ediyor. Manavgat'ta Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu.
ISPARTA'DA DA YANGIN ÇIKTI
Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık. Yerleşim yeri odaklı ilerliyoruz, sabahtan itibaren Bodrum'da binlerce helikopter sortisi yapıldı. Tunceli Hozat'taki yangın kontrol altına alındı.
4 ÜLKEDEN GELEN YARDIM TALEPLERİ KABUL EDİLDİ
Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor. Son dönemde Azerbaycan, Rusya, İspanya, Hırvatistan'dan gelen yardım taleplerine tamam dedik.
"PROVOKASYONLARA HİZMET ETMEYELİM"
Cumhuriyet tarihinin en büyük fidan kampanyasını başlatmıştık, ilk yağmurlarla birlikte bundan daha büyük dikimlere başlayacağız. Bilgi kirliliğine ve provokasyonlara dikkat etmemiz lazım. Çeşitli ülkelerden uçaklar gelmeye devam ediyor."
BAKAN SOYLU: KAHRAMANLARIMIZIN MORALİNİ YÜKSELTMELİYİZ
Devletin bütün kurumlarının yangınlar için canla başla çabaladığını söyleyen Bakan Soylu, "Hepimizin ciğerleri yanıyor doğru. Ama ormancıların sadece ciğerleri yanmıyor, kendi bedenleri de yanıyor. Dün 13 tane ormancıyı yangının ortasından aldık. Kahramanlarımızın moralini yükseltmek vatandaşlık görevimizdir." sözlerine yer verdi.
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