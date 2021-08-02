Isparta'da yangın mı çıktı? 2 Ağustos Isparta yangını hangi ilçede ve mahallede oldu? Isparta'da yangın var mı? Isparta yangını söndürüldü mü?

Son dakika gelen habere göre Isparta'da da yangın çıktığı belirtildi. Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediliyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 125 farklı noktadaki yangınlar kontrol altına alındı. Antalya ve Muğla'nın yanı sıra yeni başlayan Isparta yangınıyla birlikte 7 noktadaki yangınlara müdahale ediliyor. Peki, Isparta'da nerede yangın oldu? Isparta yangını ne zaman başladı? Yangınlar söndürüldü mü? İşte detaylar...