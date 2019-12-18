Isparta'da yanan kulübede bir kişinin cesedi bulundu
Haberler » Güncel » Isparta'da yanan kulübede bir kişinin cesedi bulundu - Haber

Isparta'da yanan kulübede bir kişinin cesedi bulundu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kulübede çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu.

18.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:06
Isparta'da yanan kulübede bir kişinin cesedi bulundu

'nın ilçesinde, kulübede çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu.

Merkez Eski Sanayi Sitesi'ndeki kulübeden dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kulübede yalnız yaşadığı belirtilen Aziz Kaplan'ın cesedi bulundu.

Cenazesi, Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kaplan'ın, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler