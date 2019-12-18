Isparta'da yanan kulübede bir kişinin cesedi bulundu
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kulübede çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kulübede çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu.
Merkez Eski Sanayi Sitesi'ndeki kulübeden dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kulübede yalnız yaşadığı belirtilen Aziz Kaplan'ın cesedi bulundu.
Cenazesi, Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kaplan'ın, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.