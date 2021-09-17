Isparta'da yakalanan 8 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı - Haberler
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Isparta'da yakalanan 8 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da yakalanan 8 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı

Isparta'da polis, farklı hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışma sonucunda 8 şüpheliyi yakaladı.

Isparta'da polis, farklı hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışma sonucunda 8 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri 6-13 Eylül tarihleri arasında kent genelinde meydana gelen "Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Otodan Hırsızlık ve Mabetten Hırsızlık" olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda4 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili 2, mabetten hırsızlık, otodan hırsızlık olayı ile ilgili 1, iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili 4, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili de 1 olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalandı. şüphelilerden ele geçirilen suça konu malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.A., tutuklanırken, N.U., M.U., B.R, M.K.E., A.E., Y.Ö.M., ve A.B.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA

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