Isparta'da virajı alamayan otomobil yan yattı: 2 yaralı
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Isparta'da virajı alamayan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Isparta'da virajı alamayan otomobilin kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

23.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:38
Isparta'da virajı alamayan otomobil yan yattı: 2 yaralı

'da virajı alamayan otomobilin kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, bugün saat 16.15 sıralarında Sanayi Mahallesi'ndeki 104.Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Karayolları kavşağı istikametinden Isparta Şehir Hastanesi yönüne dönüş yapmak isteyen Şevket Ü. yönetimindeki 32 LT 755 plakalı otomobil, virajı alamayarak sürücünün kontrolünden çıkınca yan yattı. Kazada sürücü Şevket Ü. ile araçta bulunan Ümmiye Ü. yaralandı. Durumun verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla yakın bölgedeki Isparta Şehir Hastanesine sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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