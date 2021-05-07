Isparta'da vefa destek ekipleri 40 bin 280 talebi yerine getirdi
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Isparta'da vefa destek ekipleri 40 bin 280 talebi yerine getirdi

Isparta'da vefa destek ekipleri 40 bin 280 talebi yerine getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da vefa destek ekipleri, korona virüs salgınının başladığı süreçten bugüne kadar toplam 40 bin 280 talebi yerine getirdi.

Isparta'da vefa destek ekipleri, korona virüs salgınının başladığı süreçten bugüne kadar toplam 40 bin 280 talebi yerine getirdi.

Isparta'da bir yılı aşkın süredir kısıtlama kapsamında şehir köy ayrımı gözetmeksizin vatandaşların her türlü ihtiyacında yanında olan Vefa Destek ekipleri çalışmalarına devam ediyorlar.

"Isparta Valiliği Devletin Şefkatli Eli" sloganıyla çalışmalarını yapan ekiple, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra engelli, şehit, gazi, öksüz, yetim, muhtaç asker çocuğu ve tüm dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarına yetişmek için çaba gösteriyor. Vefa Destek ekipleri bugüne kadar 40 bin 280 talebi yerine getirdi.

Tam kapanma döneminde de il merkezi ve ilçelerde yüzlerce görevli ile sahada olan Vefa Destek Grupları yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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